” 10 ” نصائح لتفادي الخلافات بين الأبناء في المنزل

أماني الغامدي(صدى):

دائمًا ما نجد بعض الخلافات والصراعات التي تحدث بين الإخوة في المنزل، وتنتج هذه الخلافات بين الأشقاء لأسباب عديدة، من أبرزها تفضيل أحد الأبوين طفلاً على غيره، مما قد يشعل نيران الغيرة بينهما.

وفي إطار ذلك، نقدم عدد من النصائح والإرشادات التي تمكن من تقليل الخلافات و التنافس بين الأشقاء، وذلك على النحو التالي:

أولًا: اجعل كل طفل يشعر بأنه محبوب وذو قيمة بذاته.ثانياً: عامل جميع الأطفال معاملة واحدة بعدالة، وتجنب مقارنة الطفل بغيره.

ثالثاً: راعي الفروق الفردية بين الإخوة، فكل طفل يختلف عن الآخر.

رابعاً: اجعل لكل طفل وقتاً خاصاً تقضيه معه، بحيث يكون مركز انتباهك، وكن صديقه الخاص.

خامساً: أعطى الطفل أكبر قدر ممكن من الخصوصية، وشجع كل عضو في الأسرة على احترام خصوصية غيره.

سادساً: اعمل على ترتيب نشاطات جماعية متكررة للأسرة ذات طبيعة مرحة، مثل النزهات والحفلات والألعاب.

سابعاً: علم أطفالك القيم الأساسية للتعاون والمشاركة والترابط الأسرى.

ثامناً: لا تقم بحماية الطفل الأصغر في الأسرة حماية زائدة.

تاسعاً: لا تجعل أحد الأبناء أبا بديلاً، أي لا تجبر الأطفال الأكبر على رعاية الأصغر.

عاشراً: علم الأطفال أن يعبروا عن مشاعر الغضب والانزعاج لبعضهم البعض مباشرةً.