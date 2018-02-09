القبض على 4 مخالفين في ” شقراء ” بعد الاعتداء على وافد بنجلاديشي

عادل الحربي (صدى):

تمكنت ادارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض، من القبض على 4 مخالفين في ” شقراء ” ، بعد أن ارتكبوا جريمة الاعتداء بالضرب والإركاب، بالقوة لأحد أبناء جلدتهم بسبب خلاف مالي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، بشرطة منطقة الرياض في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

وورد لشرطة محافظة ” شقراء ” عن تعرُّض وافد، ” بنجلاديشي ” الجنسية؛ للاعتداء بالضرب والإركاب بالقوة، من قِبل أربعة أشخاص من بني جلدته، إثر خلافٍ مالي بينهم، حيث كثّفت إدارة التحريات والبحث الجنائي جهودها، وتمكنت من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وجميعهم من مخالفي نظامَي الإقامة والعمل.

يُذكر أنه تم توقيف المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، ولا تزال الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، تواصل جهودها في كشف غموض القضايا، والإطاحة بالمطلوبين والمشبوه فيهم.