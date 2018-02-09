الحصيني: اليوم نهاية الشبط وغدا بداية العقارب

علي القحطاني (صدى):

أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة هو نهاية الشبط، مشيراً إلى أن غداً السبت هو بداية موسم العقارب.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اليوم الجمعة نهاية الشّبْط ،غداً يوم السبت 24 جمادى الأولى 1439هـ بداية موسم العقارِبْ ” لها من أسمائها نصيب ” .. ثلاثة نجوم سعد الذَّابِح العقرب الأولى-السمّ، سعد بُلَع العقرب الثانية-الدَّم.. وهما من فصل الشتاء: سعد السُّعُود العقرب الثالثة – الدَّسم-أول أنواء الربيع ” .

وتابع: ” يتصف موسم العقارب بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة، ويوافق بدايتها حالتين ممطرتين على أجزاء من ودول الخليج والتغيير وارد لأنها توقعات ” .