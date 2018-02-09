4 سنوات مدة تعثر طريق بين مدينة الملك عبدالله الرياضية وشمال جدة

نايف السالم(صدى):

كشف تقرير، عن تعثر تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين مدينة الملك عبدالله الرياضية وأحياء شمال جدة، لأكثر من 3 سنوات.

وأوضح التقرير، أن المقاول تسلم الموقع في تاريخ 11 صفر 1434 هـ، بعقد قيمته بلغت 249 مليون ريال، و16 مليوناً آخرين قيمة عقد الاستشاري المشرف، وذلك على أساس تسليمه بشكل ابتدائي في 10 شعبان 1435 هـ.

ورصد التقرير، عدم انتهاء المشروع حتى الآن، أي أن مدة التعثر 3 سنوات و9 أشهر، موضحاً أن الجزء المتعثر يمر بحي الحمدانية ويشكل حلقة وصل مباشرة بين عديد من الأحياء والخدمات.

من جانبهم، طالب الأهالي المسؤولين بسرعة التدخل وإنهاء الأعمال الإنشائية بالمشروع وتشغيله.