5 مشروبات تحسن عملية الهضم

متابعات(صدى):

يتعرض بعض الأشخاص، للكثير من المشاكل التي ينتج معظمها من سوء تناول الطعام، ونمط الحياة مثل متلازمة القولون العصبي، والتهاب القولون التقرحي، ومرض الاضطرابات الهضمية، حيث تعتبر مشاكل الجهاز الهضمي من الأمراض الأكثر شيوعاً في عصرنا هذا، لذا تقدم ” صدى ” 5 مشروبات تحسن الهضم وتقوي المناعة.

– الينسون: غني بالعناصر المعدنية وفيتامين سي.

– الشاي الأخضر: غني بفيتامين ” C- B- e ” .

– الزنجبيل: غني بفيتامين ” b6، c ” ، والعديد من العناصر المعدنية.

– الكركديه: يحتوي على فيتامين c ومضادات الأكسدة.