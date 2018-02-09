تعافي أسعار النفط بعد توقف خط أنابيب ” بحر الشمال “

واشنطن(صدى):

عادت أسعار النفط إلى معدلها الطبيعي نسبياً، أمس الخميس، وذلك بعد انخفاضها بشكل كبير، والخسائر التي تكبدتها قبل ذلك، وذلك بسبب توقف خط أنابيب في بحر الشمال، وورادات خام قياسية للصين، الذي جاء في أعقاب ارتفاع الإنتاج الأمريكي، حيث تجاوز العشرة ملايين برميل في اليوم.

وكشفت مصادر عن بلوغ قيمة العقود الآجلة لخام برنت 65.51 دولار للبرميل الواحد، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.73 دولار للبرميل، وذلك بانخفاض ثلاثة سنتات عن سعر آخر تسوية.