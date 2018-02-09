المرصد الإعلامي اليمني: استهداف حقوقية واحدة من كم هائل من جرائم الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أدان المرصد الإعلامي اليمني، جريمة استهداف الناشطة الحقوقية ريهام بدر الذبحاني، ومرافقها مؤمن سعيد، بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية بتعز، أمس الخميس.

وأشار المرصد، إلى أن هذه الجريمة البشعة واحدة من كم هائل من الجرائم التي تمارسها الإرهابيين مستهدفة من يرصدون جرائمها في حق المدنيين.

وجدد إدانته للجرائم الحوثية المرتكبة ضد سكان تعز، وتستهدف الأحياء المكتظة بالسكان وتقتل النساء والأطفال والمدنيين العزل، من بينهم الصحفيين والحقوقيين.

كما دعا المرصد، المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيا الإرهابية بشكل مستمر، ومحاصرة سكان المدينة.