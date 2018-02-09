طيران التحالف يشن غارة جوية على مواقع للحوثيين بحجة

فهمي محمد(صدى):

شن طيران التحالف العربي، اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية، في منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة.

ولقى 35 حوثياً مصرعهم منهم ستة قيادات، إثر اشتباكات بين الجيش الوطني اليمني مدعوماً بقوات التحالف العربي، والمليشيا الإرهابية، ضمن معارك تحرير اليمن.