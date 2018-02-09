طيران التحالف يشن غارة جوية على مواقع للحوثيين بحجة
شن طيران التحالف العربي، اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية، في منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة.
ولقى 35 حوثياً مصرعهم منهم ستة قيادات، إثر اشتباكات بين الجيش الوطني اليمني مدعوماً بقوات التحالف العربي، والمليشيا الإرهابية، ضمن معارك تحرير اليمن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26668 ] نشر منذ 2 ساعتين
ركزوا على سوق الأمان
الي فاالوادي😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26668 ] نشر منذ 2 ساعتين
وأمتداد وادي مور
ومنطقة حجور وعبس
وسجن الأصلاحية الي باالجبل.