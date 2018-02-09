رضيع يصبح متحدثا رسميا لشركة منتجات طعام الأطفال

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة ” غربر ” المنتجة لطعام الأطفال الرضع، عن اختيارها الطفل لوكاس وارين من ولاية جورجيا الأمريكية، متحدثاً رسمياً لها في عام 2018.

الغريب في الأمر، أن الطفل يبلغ من العمر 18 شهراً فقط، كما أنه يعاني من متلازمة ” داون ” ، إلا أن الشركة علَّلت الأمر بأن الطفل فاز على 140 ألف مشارك في مسابقة الصور السنوية التي تنظمها الشركة بابتسامته الساحرة وتعبيراته المرحة.

وقالت الشركة إن عائلة وارين، ستحصل على 50 ألف دولار منها، كما سيتخذ ابنها لوكاس موقعاً في الصدارة على قنوات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي.