بالصور.. الجليد يغطي شواطئ أسبانيا.. وقوات الأمن تنقذ السكان

مدريد(صدى):

جمدت الثلوج شاطئ ” بوجاتيل ” ببرشلونة في أسبانيا، حيث غطى الجليد الشاطئ، وذلك نظراً للعاصفة الثلجية التى ضربت البلاد، والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، حيث تعاني إسبانيا من موجة صقيع شديدة.

وبالرغم من ذلك، تحدى السكان هناك الثلوج، وتوجهوا إلى الشاطئ المتجمد، بينما واصلت السلطات في ” بوليفيا ” جهودها، وذلك في سبيل إنقاذ المتضررين من الفيضانات التى دمرت العديد من المنازل.

وتدخلت قوات الأمن لإنقاذ السكان الأسبان، وذلك بعد أن شهدت ” بوليفيا ” فيضانات عارمة، وأمطار غزيرة وسيول، الأمر الذي أدى لغرق الشوارع والمنازل.

