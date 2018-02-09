مستودع أدوية يعلن عن توفر وظائف شاغرة في مناطق مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستودع أدوية وأجهزة طبية، عن احتياجه للعديد من الموظفين من أجل العمل في مناطق متعددة، وفقًا للمسميات الوظيفية الآتية:

– سواقين نقل ثقيل ” أن يكون حاصلا على رخصة نقل عمومي، يتراوح الراتب من 3500 إلى 4000 ريال ” .

– فنيين صيدلة ” يتراوح الراتب من 6000 إلى 7000 ” .

– موظفين استقبال ” يتراوح الراتب من 3500 إلى 4000 ريال ” .

– حارس أمن ” يتراوح الراتب من 3500 إلى 4000 ريال ” .

– وظائف جدة ” 5 محضرين / 3 سواقين / 3 فنيين صيدلة / 3 استقبال / 8 حارس أمن ” .

– وظائف الرياض ” 5محضرين / 3 سواقين / 3 فنيين صيدلة / 3 استقبال / 3 حارس أمن ” .

– وظائف الدمام ” 2 محضرين / 1 سواق / فني صيدلة 1 / استقبال 1 / 4 حارس أمن ” .

– وظائف خميس مشيط ” وقت العمل: 8 ساعات باليوم وخمسة ايام بالإسبوع ” .

وناشد الراغبين في العمل بإحدى هذه الوظائف، إرسال ” السيرة الذاتية ” مع ذكر اسم الوظيفة بالعنوان، على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]