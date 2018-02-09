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مستودع أدوية يعلن عن توفر وظائف شاغرة في مناطق مختلفة

مستودع أدوية يعلن عن توفر وظائف شاغرة في مناطق مختلفة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستودع أدوية وأجهزة طبية، عن احتياجه للعديد من الموظفين من أجل العمل في مناطق متعددة، وفقًا للمسميات الوظيفية الآتية:
– سواقين نقل ثقيل ” أن يكون حاصلا على رخصة نقل عمومي، يتراوح الراتب من 3500 إلى 4000 ريال ” .
– فنيين صيدلة ” يتراوح الراتب من 6000 إلى 7000 ” .
– موظفين استقبال ” يتراوح الراتب من 3500 إلى 4000 ريال ” .
– حارس أمن ” يتراوح الراتب من 3500 إلى 4000 ريال ” .
– وظائف جدة ” 5 محضرين / 3 سواقين / 3 فنيين صيدلة / 3 استقبال / 8 حارس أمن ” .
– وظائف الرياض ” 5محضرين / 3 سواقين / 3 فنيين صيدلة / 3 استقبال / 3 حارس أمن ” .
– وظائف الدمام ” 2 محضرين / 1 سواق / فني صيدلة 1 / استقبال 1 / 4 حارس أمن ” .
– وظائف خميس مشيط ” وقت العمل: 8 ساعات باليوم وخمسة ايام بالإسبوع ” .

وناشد الراغبين في العمل بإحدى هذه الوظائف، إرسال ” السيرة الذاتية ” مع ذكر اسم الوظيفة بالعنوان، على البريد الالكتروني التالي:
[email protected]

 


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