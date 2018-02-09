حساب المواطن: إيداع الدفعة الثالثة للمستحقين بعد غداً الأحد

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج ” حساب المواطن ” الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن بعد غد الأحد الموافق 11 فبراير سيتم إيداع الدفعة الثالثة من الدعم للمستحقين.

وأوضح البرنامج أن الدفعة الثالثة ستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين الذين اكتملت طلبات تسجيلهم حتى العاشر من يناير الماضي.

وكان البرنامج حدد يوم الأحد المقبل 11 فبراير 2018م، كآخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الرابعة، لمن لم يسجل في البرنامج.