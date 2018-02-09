بالصور.. الكشف عن ” مازدا 6 تورينج ” المحسنة بمحرك بتقنية SkyActiv-X الجديدة

جنيف(صدى):

تعرضت مازدا 6 تورينج موديل 2018 لعملية تجميل وتحسين وتستعد الآن بالفعل للظهور الشهر المقبل في معرض جنيف الدولي للسيارات, وتشمل التغييرات الشكلية في السيارة الجزء الخارجي ولكن مع ذلك يتوقع أن تظل السيارة الصالون المطورة بنفس الشكل والتصميم الذي ظهرت به في لوس أنجلوس 2017.

والجديد أن السيارة ستحمل منظومة دفع SkyActiv-X جديدة وهي تقوم بترشيد استهلاك الوقود بصورة مبتكرة من خلال نظام SPCCI الذي يوصف أنه أول محرك بنزين عالمي تجاري يستخدم للاشعال بالضغط. وتجمع التقنية الجديدة للمحرك فوائد محركات الديزل مثل الاستجابة الداخلية والاقتصاد في الوقود مع انبعاثات كربونية أقل.

وتأتي مازدا 6 في صورة الصالون والتورينج بمقاعد مطورة وتقليل للضوضاء والاهتزازات مع تكنولوجيا الأمان i-ActivSense تشمل كاميرا 360 درجة ومساعد السرعة الذكي. كما ستقدم الشركة نسخة Vision Coupe لمعرض جنيف 2018 والسيارة التجريبية المثيرة تنضم لها سيارة Kai تجريبية جديدة تستعرض الجيل الجديد من مازدا 3.