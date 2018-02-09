تركي آل الشيخ يعلن قرارت هامة ومفاجأة للمحترفين

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، عن عدد من القرارت الهامة المتعلقة بأندية دوري المحترفين، والدرجة الأولى.

وغرد ” الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” زيادة عدد الأندية الممتازة بدوري المحترفين لتصبح 16 فريقا من الموسم القادم، على أن تعلن لاحقا الآلية الخاصة بذلك ” .

وقال ” الشيخ ” : ” سيتم إطلاق اسم سيدي ولي العهد على دوري الدرجة الأولى ليصبح : دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ” .

وتابع: ” تقديم دعم بمقدار خمسة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدرجة الأولى ” ، مضيفًا: ” زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين بالإضافة لـ 2 من مواليد المملكة ” .

واستكمل: ” البدء في إيجاد ناقل تلفزيوني لنقل كافة مباريات الدرجة الأولى وبما يحقق الصورة الأنسب لدعمها ورفع مستوى المنافسة فيها ” .

وأضاف: ” دعم أندية الدرجة الثانية بمبلغ نصف مليون لكل ناد منها والسماح بتسجيل لاعبين أجنبيين بالإضافة لـ 2 من المواليد ” .

وشملت القرارت أيضًا زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين بالإضافة لـ 2 من مواليد المملكة

وجاء القرار السابع ليشمل تغيير نظام اللعب بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ليصبح متاحًا لمشاركة كافة أندية الوطن، على أن تعلن الآلية المناسبة لذلك خلال الأيام القادمة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

والقرار الثامن: إقامة كأس السوبر بداية كل موسم بين بطل الدوري وبطل الكأس وسيكون تحت مسمى كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر وبجائزة مقدارها 2 مليون ريال.

القرار التاسع: تأسيس الإتحاد السعودي للهجن وقد كلفت الأمير فهد بن جلوي ليكون رئيسا للإتحاد.

القرار العاشر: الإتفاق مع جامعة الأمير سلطان لتقديم دراسة عن جماهيرية الأندية وكذلك قياس مبادرة، أدعم نادي، وستتم مخاطبة الفيفا للتعاون في ذلك بالإضافة للإستفادة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال.