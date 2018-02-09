بالصور.. مدير عام الجوازات يزور جناح الخدمات الطبية بالداخلية في الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

زار مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى جناح الخدمات الطبية بوزارالداخلية في مهرجان الجنادية الـ٣٢ واطلع على الإحصائيات التي وصلت لها مستشفيات قوى الأمن بالرياض والدمام ومكة المكرمة بشكلاً موسع وإحصائيات العيادات الشاملة التخصصية لكافة مناطق المملكة والتي اشتملت على الأقسام الطبية المتوفرة والطاقم المتواجد لخدمة المراجعين والكادر الإداري وخلال جولته للجناح استعرضت المشاريع الطبية والمتمثلة بمشروع المركز الأمني الطبي ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية المرحلة الثالثه وفي نهاية جولته اجري للواء اليحيى بعض الفحوصات الطبية عملياً وهي فحص النظر والضغط وغيرها من الرعايات الطبية التي يقدمها جناح الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

الجدير بالذكر أن الخدمات الطبية جهزت جناحها بكافة البرامج التوعوية والصحية بمشاركة المستشفيات والمراكز التابعة لها، وتحرص سنوياً للمشاركة واستثمار هذا الحدث الثقافي لتنفيذ دراسات طبية ميدانية تخدم المجتمع السعودي، وتقديم برامج تثقيف صحي للارتقاء بوعي الفرد وتأصيل الممارسات الصحية السليمة في المجتمع، ويقدم في الجناح قياس قوة النظر و نسبة الكولوسترول والضغط والسكر والوزن والطول ومعرفة كمية التلوث باليد وتم تأمين أحدث الأجهز لتفعيل ذلك.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالإدارة الأستاذ عبدالمحسن الجحلان أهمية تعريف الزوار والضيوف من داخل المملكة وخارجها على ماتقوم به الإدارة من عمل ضمن منظومة متكاملة وقائية وعلاجية وتدريبية لها سجل تاريخي حافل بالانجازات وتسعى التعريف به منذ أن كانت الصروح الطبية مستوصفات صغيرة حتى باتت تقدم جميع التخصصات .

