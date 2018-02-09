بالصور.. جبال ” طويق ” ذات الطبيعة الخلابة في الرياض

عادل الحربي (صدى):

تضم المملكة العديد من المعالم الطبيعية الخلابة، والتي من أهمها سلسلة جبال ” طويق ” بوسط نجد، حيث تتكون هذه السلسة الجبلية من أحجار جير، بالإضافة لاحتوائها على الأحافير والمتحجرات لشعاب مرجانية وأصداف وقواقع، التي ترسبت منذ حوالي 160 مليون سنة.

وتقع جبال ” طويق ” بالقرب من قرية ” العيينة ” في وادي حنيفة، وتبعد عن العاصمة الرياض مسافة 35 كيلومترًا، و تتميز هذه السلسة من الجبال بجغرافيتها الصعبة، وحوافها الحادة الخطرة، بالإضافة لإطلالتها على مجموعة من الوديان.

فيما تشهد جبال ” طويق ” رحلات جماعية لمواطنين وأجانب، حيث يأتون إليها من العديد من البلاد، للتخييم والتمتع بتكويناتها الطبيعية، والتشكيلات الصخرية المدهشة بها.

جدير بالذكر أن جبال ” طويق ” ، تأتي ضمن مشروع ” القدية ” الذي أعلن عنه صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030م.