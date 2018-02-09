علامات غريبة تكشف عن جنس مولودك

نورة الشهري (صدى):

عندما تمرّ السيدة بفترة الحمل، تصبح هي وأقرباؤها والأصدقاء في حالة فضول لمعرفة جنس المولود، ما إذا كان صبيًا أم فتاة. وعلى الرغم من أنّ التكنولوجيا سهلت ذلك الأمر في وقتنا الحاضر، ولم تكن متوفرة في الماضي، حيث كان الناس في ذلك الوقت، يستخدمون علامات غريبة للتدليل على جنس المولود، فيما يلي إليكِ بعض أغرب تلك العلامات:

طريقة المشي

تشير الحكايات الشعبية الفرنسية من القرن الـ 15، إلى أنّ السيدة الحامل التي تضع قدمها اليمنى أولًا عند المشي، سوف يكون طفلها صبيًا، أما إذا كانت تضع القدم اليسرى أولًا، سوف تكون فتاة.

استخدام خاتم

دعي شريككِ يربط خاتماً في خيط، ثم يسحبه مباشرة فوق بطنك، إذا تحرك الخاتم ذهابًا وايابًا، فذلك يعني أنّ مولودك صبي، ولكن إذا تحرك في دوائر، فسترزقين بفتاة.

الملفوف الأحمر

تعدّ من أغرب الطرق التي اُتبعت قديمًا، حيث تتم من خلال غلي بعض من الملفوف الأحمر في الماء، مع الاحتفاظ بذلك الماء. وفي صباح اليوم التالي، يجب على الحامل التبول في مياه الملفوف، ومراقبة لون البول عن كثب، فإذا تحول الماء إلى اللون الوردي، فأنتِ حامل بصبي، أما إذا ظهر اللون أكثر قتامة، مثل الأرجواني، فستكون فتاة.

اتجاه الوسادة

سيكون لديكِ صبيًا إذا كانت الوسادة تواجه الشمال، ولكنكِ تنامين على الجانب الأيسر، وإذا كانت الوسادة تواجه الجنوب وتنامين على الجانب الأيمن، ستكون فتاة.

حالة شعركِ

الحمل يغيّر جسم كل امرأة، وقديماً اعتمدوا على حالة الشعر، فإذا كانت الخصلات لامعة وكثيفة، فالسيدة تكون حاملًا في صبي، أما إذا كان شعرها ناعماً وباهتاً، فهي حامل بفتاة.

طريقة إمساك المفتاح

إذا امسكتْ الحامل بمفتاح من الجزء الرفيع، ستلد فتاة، أما إذا أمسكت به من الجزء السميك، ستلد صبيًا.