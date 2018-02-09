بمناسبة عيدالحب مطعم بأمريكا: خاتم ماس في كل شطيرة

واشنطن(صدى):

مع اقتراب عيد الحب العالمي، لجأ أحد مطاعم ولاية ماساتشوستس الأمريكية، إلى اتباع طريقة مبتكرة لجذب الزبائن، عبر وضع خواتم ماسية في الشطائر التي يعدها.

ووضع المطعم العديد من خواتم الخطوبة الماشية التي بلغ ثمن كل منها 3000 دولار أمريكي تحت تصرف الزبائن.

ويشترط المطعم أن يطلب الزبون الشطائر المميزة قبل 48 ساعة من موعد تناولها، لإعداد الخاتم الماسي زفق طلب الزبون.