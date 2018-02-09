” النمر ” يوضح مخاطر زواج أقارب أبويهما مرضى بالفشل الكلوي

عادل الحربي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد خطورة من زواج أقارب، أبويهما مرضى بالفشل الكلوي.

وتلقى ” النمر ” استفسار من أحد متابعيه الذي قال: ” تقدمت لطلب الزواج من قريبه لي وأبو البنت لديه مخاوف من زواجنا على الأبناء بحكم أنه لديه فشل كلوي من السكري…ووالدي لديه فشل كلوي بسبب إهماله لحبوب الضغط سؤالي هل يوجد مخاطر لزواجنا لو حصل؟ ” .

ورد ” النمر ” على استفسار المتابع قائلًا: ” ج: الفشل الكلوي في كلا الحالتين مكتسب وليس وراثي….دربك خضر ” .