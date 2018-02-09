الحقوقية ” ريهام بدر ” تنعي الصحفي ” سلام ” قبل مقتلها بأيام

فهمي محمد(صدى):

لحقت الناشطة الحقوقية والعاملة في الإغاثة الإنسانية، المحامية ريهام بدر، بالصحافي أسامة سلام، الذي قُتل خلال تغطيته للمواجهات بين القوات الشرعية والمتمردين الحوثيين، في مدينة تعز جنوب اليمن في 27 يناير الماضي.

وعجزت كلمات ريهام عن التعبير، على فراق أسامة الذي قتل على الفور بعد تعرضه لطلق ناري من أسلحة رشاشة أطلقها الحوثيون، وأصابت رأسه بشكل مباشر.

حيث أقدم قناص تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية، على قتل الناشطة الحقوقية والعاملة في الإغاثة الإنسانية، المحامية ريهام البدر، حيث استهدفها أثناء أدائها مهمتها الإغاثية والحقوقية، في منطقة أبعر شرق مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

يُذكر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، كثفت مؤخرًا من استهدافها للمدنيين بـ ” تعز ” ، عبر القنص والقصف العشوائي للأحياء السكنية، ردًا على هزائمها المتوالية، ودحرها من مواقع كثيرة، ضمن العملية العسكرية المستمرة؛ لاستكمال تحرير محافظة ” تعز – رفع – الحصار ” المفروض عليها منذ 3 أعوام بشكل كامل.