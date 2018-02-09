بلدية الشرائع تنفذ حملة على المحلات الغذائية والمطاعم

نايف السالم(صدى):

نفذ مراقبو بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة مساء أمس عددا من الجولات التفتيشية على المطاعم والكافتيريات والمغاسل ومحلات تقديم المشروبات في نطاق البلدية والأسواق التابعة للمنطقة ، حيث تم رصد العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية في تلك المحلات .

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد بن مرزوق البشري أن البلدية شكلت عددا من الفرق الميدانية لتكثيف الاعمال الرقابية، وذلك ضمن جهودها في تصحيح أوضاع المحلات المخالفة والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية تم خلالها ضبط العديد من المحلات المخالفة.

كما تم رصد عدد من الملاحظات في تلك المحلات، شملت تدني مستوي النظافة العامة وسوء التجهيزات وسوء تخزين المواد الغذائية والادوات المستخدمة وتدني مستوي نظافة الثلاجات والنظافة الشخصية للعمال ، وسوء الوضع بشكل عام داخل عدد من المطابخ والمحلات .

من جانبه بين رئيس قسم صحة البيئة بندر اللهيبي أن المراقبين صادروا خلال حملتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة، وتم التحفظ على أدوات وأوان غير صالحة لحين مراجعة أصحاب المحلات, مؤكداً أن هناك جولات رقابية تنفذها البلدية بشكل دوري على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة ، وذلك بهدف المحافظة على تحقيق أعلى مستوى من الاصحاح البيئي وتهيئة الأجواء الصحية للمواطنين والمقيمين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم .