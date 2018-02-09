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بالصور.. سلطان بن سويلم يجتمع بلاعبي المنتخبات الوطنية بجاكرتا

بالصور.. سلطان بن سويلم يجتمع بلاعبي المنتخبات الوطنية بجاكرتا
ماجد محمد(صدى):

زار رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة التجريبية لأسياد جاكرتا 2018، سلطان بن سويلم، صباح اليوم، القرية الرياضية في الدورة.
واجتمع ” سويلم ” بلاعبي المنتخبات الوطنية المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية، ناقلاً إليهم تحيات المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأكد على توجيهات ” آل الشيخ ” بتسهيل وتوفير كافة متطلبات اللاعبين خلال مشاركتهم حتى يمثلوا المملكة التمثيل الرياضي الذي يليق بها في البطولة.
وأضاف: ” نطمح للأفضل حتى وإن كانت الدور مصغرة، وأن الميدالية مثل الشهادة تستمر مع اللاعب طوال العمر، وهي إنجاز للوطن بشكل عام ولذات اللاعب بشكل شخصي ” .
ووجه ” سويلم ” بتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية خلال فترة إقامة البعثة في جاكرتا.


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