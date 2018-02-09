بالصور.. هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تنفذ حملة لتوزيع البطانيات في تونس

واس(صدى):

نفذت رابطة العالم الإسلامي ممثلة بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية حملة لتوزيع البطانيات في ست ولايات في الشمال الغربي بالجمهورية التونسية لصالح متضرري البرد والصقيع الذي ضرب المنطقة خلال شهر يناير 2018م .

وأكد الأمين العام للهيئة حسن بن درويش شحبر في تصريح اليوم أن الحملة جاءت استجابة سريعة للمناشدات التي تقدم بها مسؤولي هذه المناطق لرابطة العالم الإسلامي والتي لاقت توجيه عاجل من معالي الأمين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى للقيام بالحملة .

وبين أن الحملة شملت ولايات قفصة وبنزرت وسليانة وجندوبة وباجة والقيروان التي تعد الأكثر تضرراً بالعواصف الثلجية نظراً لارتفاعها الكبير عن مستوى سطح البحر مفيداً أن عملية التوزيع تمت بمشاركة ولاة ومعتمدي تلك المناطق كممثلين عن الحكومة التونسية والذين عبروا بدورهم عن الشكر والتقدير لرابطة العالم الإسلامي ولجهودها الحثيثة في مساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم ومن بينها تونس .

يذكر أن الحملة تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي قدمتها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في تونس والتي شملت تنفيذ العديد من البرامج التنموية والإغاثية والاجتماعية .

