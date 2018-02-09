كراني: كتلة دافئة تغطي أجواء العاصمة وتبدأ غدا

حمود العنزي (صدى):

أوضح خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، بأن هناك كتلة دافئة تميل للحرارة ستغطي أجواء العاصمة الرياض والمناطق الوسطى، تبدأ غداً السبت.

وقال ” كراني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كتلة دافئة تميل للحرارة تغطي أجواء العاصمة -الرياض- والمناطق الوسطى فجر الغد السبت 10فبراير . تؤدي لارتفاع ملموس للحرارة مابين 3 -7 درجات مئوي مع تحرك سريع للشرقية وتغطي أجواءها وأجواء دول الخليج العربي من شماله حتى جنوبه 12 فبراير ويسود الدفء بارتفاع 3—7 مئوي ” .