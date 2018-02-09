شواغر وظيفية بتخصصات متنوعة في الرياض
أعلنت إحدى الشركات بالرياض، عن حاجتها لتوظيف بائعين وفنيين وموظفين استقبال، وذلك بمقر الشركة، شمال العاصمة الرياض، طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:
– فنيين صيانة الجوالات.
– موظفين إستقبال الأجهزة من العملاء.
– بائعين.
وحددت الشركة الشروط المطلوبة لتلك الوظائف، كما يلي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: الثانوي على أقل تقدير.
– تشترط خبرة سنة بنفس المجال على الأقل.
– الدوام: 6 أيام بالأسبوع – 8 ساعات باليوم ” دوام صباحي أو مسائي ” .
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بهذه التخصصات، من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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