شواغر وظيفية بتخصصات متنوعة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات بالرياض، عن حاجتها لتوظيف بائعين وفنيين وموظفين استقبال، وذلك بمقر الشركة، شمال العاصمة الرياض، طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:

– فنيين صيانة الجوالات.

– موظفين إستقبال الأجهزة من العملاء.

– بائعين.

وحددت الشركة الشروط المطلوبة لتلك الوظائف، كما يلي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– المؤهل المطلوب: الثانوي على أقل تقدير.

– تشترط خبرة سنة بنفس المجال على الأقل.

– الدوام: 6 أيام بالأسبوع – 8 ساعات باليوم ” دوام صباحي أو مسائي ” .

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بهذه التخصصات، من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]