بالفيديو.. ” هندوس ” يعتنقون الإسلام ويكسرون الأصنام بالهند

نيودلهي(صدى):

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لهندوس من قرى الهند، يعتنقون الإسلام، ويقومون بتكسير أصنامهم، وتقطيع الصور المعلقة على حوائط منازلهم.

وفي هذا السياق، توقع تقرير أن يكون عدد المسلمين، هو الأكبر في العالم عام 2070، وأشار التقرير الصادر عن معهد ” بيو ” الأمريكي للأبحاث، أنّ عدد المسلمين في العالم سيزيد بنحو 73%، بين عامي 2010 و2050.

وبالعودة لدراسة التغيرات الديمغرافية، فإنّ أتباع المسيحية سيزدادون بنسبة 53 بالمئة، وفي عام 2010، كان في العالم 1.6 مليار مسلم، و2.17 مليار مسيحي. وعام 2050، سيكون هناك 2.76 مليار مسلم، و2.92 مليار مسيحي.

وألفت التقرير الانتباه، إلى أن كلتا الديانتين في النمو بالمعدل ذاته، فسيكون عدد المسلمين أكبر من عدد المسيحيين عام 2070، كما أوضح المركز أن المسيحية، ستكون ثاني أسرع الأديان انتشاراً، فيما سيزيد عدد سكان العالم بنسبة 37% في الفترة ذاتها، كما أشار إلى أن عدد المسلمين سيشكل نحو 10% من العدد الإجمالي لسكان أوروبا.