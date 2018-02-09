5 أخطاء تفقدك متعة السفر بالقطار

متابعات(صدى):

يوجد طرق كثيرة للسفر بين البلدان المختلفة، ولعل السفر بالقطار أكثرها شيوعاً والذي يستخدم من المسافرين إلى وجهات مختلفة، لكن عادة ما يقوم الأشخاص بعدة أخطاء تعكر صفو رحلتهم.

وهناك 5 أخطاء شائعة لدى المسافرين يجب تجنبها؛ للاستمتاع بالرحلة، ومنها: حجز تذاكر في الدرجة الأولى فلا يوجد فرق بينها وبين الدرجة الاقتصادية سوى في احتوائها على عدد ركاب أقل فقط.

أما الخطأ الثاني فهو السفر بالنهار، فيصبح معظم الوقت في القطار ممل، أما السفر ليلاً فستقضيه نوماً، ويعتبر عدم الانتباه إلى تاريخ التذكرة من هذه الأخطاء، فقد يضطر الأشخاص لإنفاق نقود إضافية على شراء تذكرة أخرى إن تجاوزت مدة صلاحية التذكرة.

كما يعد تناول طعام القطار الباهظ الثمن من تلك الأخبار حيث يمكن تجنب نفقات إضافية عبر الامتناع عن طلب الطعام داخل القطار، والخطأ الخامس هو الإقامة في الفندق فقد لا تضطر إلى ذلك إن كانت الرحلة قصيرة وسريعة.