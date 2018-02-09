بالصور.. شرطة عسير تداهم أوكار مخالفي التعليمات والأنظمة

أبها(صدى):

شنت الجهات المعنية في مدينة أبها ومحافظات منطقة عسير حملة أمنية داهمت فيها عددٍ من المواقع بضواحي مدينة أبها، بعدما توافرت معلومات بشأن وجود مجهولي الهوية ومخالفي الأنظمة فيها.

وشملت الحملة قرى: العكاس والسودة، إضافة إلى قرى تمنية بمركز الشعف، خاصة “قرى المهلل ، دار عثمان، آل دهمش، الشرحة، آل ينفع، الطريق المؤدي لعقبة القرون، آل علي، القفرة، الطريق المؤدي لعقبة جمامة ووادي ذِهب، قرى المسقي، آل قُزع، المعملة، الفرعاء، دلغان، القرن، الجليحة، اسدة، القارية، لحيفة، سد تمنية ” .

وتأتي الحملة ضمن الحملة الوطنية الشاملة وطن بلا مخالف، حيث أكّدت شرطة منطقة عسير، أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.