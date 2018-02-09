المسند: تغيرات الأحوال الجوية ليست كشروق الشمس محددة بالدقيقة

علي القحطاني (صدى):

كشف الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عن انتهاء موسم الشبط، وبدء موسم العقارب غدًا السبت.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تبلغ حصة الليل حوالي 12:50 ساعة بينما حصة النهار حوالي 11:10 ساعة. اليوم الأخير في موسم الشبط وغداً اليوم الأول من موسم العقارب ” .

وتابع في تغريدة أخرى: ” لا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلاب تام عام بالأحوال الجوية فالتغيرات الجوية عادة ما تكون متدرجة في التغيير والخصائص الجوية لأي موسم قد تتقدم أو تتأخر بضعة أيام عن وقتها المحدد من سنة لأخرى وقد تتخلف فلا تأتي وهذا نادر وتغيرات الأحوال الجوية ليست كشروق الشمس محددة بالدقيقة ” .