دراسة: إنتاج أول بويضات بشرية مكتملة النمو خارج الجسم

لندن(صدى):

نجح عدد من العلماء البريطانيون و الأمريكيون، للمرة الأولى، في إنتاج بويضات بشرية خارج الجسم، بداية من مراحلها الأولى في نسيج المبيض، وحتى اكتمال نموها، وذلك في إطار السعي وراء تطوير علاجات الطب التجديدي، والتوصل لعلاجات جديدة للعقم.

حيث استطاع العلماء بمستشفيين بحثين في إدنبره، وكذلك بمركز الإنجاب البشري في نيويورك، إنتاج أول بويضات بشرية داخل المختبر، وذلك من خلال خطوات علمية محددة، بعد التجربة على الفئران.

يذكر أنه قد توصلت نتائج دراسات سابقة، إلى إنتاج بويضات فئران في المختبر، حتى توصلوا لإنتاج فئران حية، ثم بويضات بشرية ولكن بدايةً من مرحلة متأخرة نسبياً من مراحل النمو.