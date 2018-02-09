بعد بدء عمليتها الأمنية الشاملة في سيناء.. مصر تغلق معبر رفح

القاهرة(صدى):

أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، بشكل مفاجيء معبر رفح؛ إثر العملية الأمنية التي بدأت في سيناء، للقبض على العناصر الإرهابية.

وكان الجيش المصري، أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم، عن بدأ انطلاق خطة شاملة لمجابهة الإرهاب في كل من: شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

كما نجح طيران الجيش المصري في استهداف عدد من بؤر وأوكار الإرهابين، ومخازن أسلحة تابعة لعناصر إرهابية في سيناء، عقب انطلاق عمليتها الشاملة 2018.