المسند: موجة دفء تتوغل أجواء المملكة وارتفاع الحرارة فوق الثلاثينيات

سالم المطيري(صدى):

أشار الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، إلى أن اليوم الجمعة يشهد بوجه عام درجة حرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، خاصة في الشمال والشمال الغربي من المملكة، بنحو 10 درجات مئوية.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” موجة دفء إفريقية تتوغل في أجواء السعودية وترفع درجة الحرارة العظمى فوق الثلاثينات، وعودة الثوب الأبيض نهاراً، ومن ثم تبدأ الكتلة الدافئة بالتراجع التدريجي يوم الثلاثاء في الشمال، والأربعاء في معظم المناطق لتحل مكانها كتلة معتدلة هذا والله أعلم ” .