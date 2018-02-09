القبض على آخر عضوين من ” بيتلز ” الداعشية في سوريا

دمشق(صدى):

قامت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، ، بالقبض على آخر عضوين في خلية ” بيتلز ” التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وذلك وفقاً لما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت مصادر، عن أن الإرهابيين الداعشيين الذين تم القبض عليهم، هم ” اليكساندا كوتي ” البالغ من العمر 34 عامًا، و ” الشافي الشيخ ” ويبلغ 29 عاماً من عمره، حيث قاما بتشكيل خلية إرهابية أطلقوا عليها اسم ” بيتلز ” ، وذلك بمشاركة ” محمد اموزاي ” ، الشهير بالذباح جون، و ” ابن ديفيس ” ، والمسجون في تركيا في الوقت الحالي، وهم يحملون الجنسية البريطانية.

يذكر أن خلية ” البيتلز ” الداعشية، قد شاركت في قتل الصحفيين ” جيمس فولي ” و ” ستيفن سوتلوف ” ، كما قامت بذبح كثير من الأسرى وعمال الإغاثة، إضافة إلى تجنيد الأشخاص لصالح ” داعش ” الإرهابية.