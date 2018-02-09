4 أسباب ستجعلك تستخدمين خيط تنظيف الأسنان يوميا

متابعات(صدى):

كشف طبيب اسنان عن 4 أسباب رئيسية ستدفعك لاستخدام ” خيط الأسنان ” كل يوم بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة لاستخدامه:

فوائد خيط تنظيف الأسنان:

1- فرشاة الأسنان والمعجون يساعدان في التخلص من الترسبات وبقايا الطعام والبكتيريا المتراكمة على الأسنان لكنها لا تستطيع الوصول بين الأسنان لإزالة الترسبات والطعام العالق في هذه المناطق وهنا يبقى خيط الأسنان الحل الأمثل لإزالة هذه البقايا من بين الأسنان وضمان عدوم حدوث تسوس.

2- خيط تنظيف الأسنان مفيد أيضا في تنظيف أسفل اللثة وإزالة بقايا الطعام المتروكة داخلها.

3- استخدام خيط تنظيف الأسنان بانتظام سيساعد في القضاء على رائحة الفم الكريهة التي تشعرين بها من حين لآخر.

4- تنظيف الأسنان بالخيط الطبي بانتظام جنبا إلى جنب مع تنظيفها بالمعجون سيعطي أسنانك مظهراً صحياً وناصع البياض، قد لا تحتاجين إلى جلسات تبييض خاصة للتخلص من إصفرار الأسنان.