بالفيديو.. الشويرخ: القوات الخاصة تبذل جهود كبيرة لتأمين رحلات المسافرين

علي القحطاني(صدى):

صرَّح العقيد سامي الشويرخ، مدير العلاقات العامة والإعلام في الأمن العام بالرياض، بأن القوات الخاصة لأمن الطرق تبذل جهود كبيرة لتأمين رحلات المسافرين بين مدن المملكة أمنياً ومرورياً.

وأضاف خلال مداخلة له عبر فضائية ” الإخبارية ” ، أن برنامج الرصد الآلي للطرق سيسهم في تقليل الحوادث ورفع مستوى السلامة على الطرق، وخاصة الحوادث التي تتسبب في خسائر بشرية كبيرة.

وأوضح أن القوات الخاصة تعمل على تطوير آلياتها، لضبط الحركة المرورية بين الطرق والمحافظات.

