محافظة ” الطوال ” تطلق مشروع لمكافحة ” حمى الضنك “

تركي السالم(صدى):

أطلق محافظ الطوال، رزاح بن حبيش الدوسر، مشروع مكافحة الأوبئة ” حمى الضنك ” داخل المنازل، بمحافظة الطوال والقرى التابعة لها، بحضور رئيس بلدية المحافظة، المهندس أسامة بن محمد زكري.

في هذا السياق، قال مدير إدارة الخدمات ببلدية محافظة الطوال الدكتور عبده بن محمد العياسي، أن المشروع يتضمن مكافحة ” حمى الضنك ” ، الذي تنفذه إحدى الشركات المتخصصة، وذلك عن طريق دخول المنازل، وعمل الاستكشاف الحشري بأنواعه، ومكافحة مواقع تكاثر البعوض، إلى جانب العمل على الربط بقاعدة بيانات على الشبكة العنكبوتية عبر تطبيق ” برنامج كافح ” .

أم على صعيد آخر، أوضح رئيس بلدية الطوال، أن مدة المشروع تبلغ خمس سنوات ، وهو من المشروعات الخدمية البيئية المتجددة لأهالي محافظة الطوال والقرى التابعة لها ، ملفتًا الانتباه إلى أن المشروع من ضمن المبادرات المميزة والمقدمة من أمانة منطقة ” جازان ” .