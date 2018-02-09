تحت شعار ” أوبر لا تنقل المحشي ” الشركة تنصف موظف لها بمصر

القاهرة(صدى):

أنصفت شركة أوبر مصر، أحد موظفيها ويدعى ” م. ن ” الذي تم رفع شكوى ضده من قبل عميلة اتهمته فيها بأنه ألغى الرحلة من تلقاء نفسه.

تفصيلاً، استقبل السائق طلب توصيل من قبل عميلة في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، طلبت منه التوصيل إلى مدينة نصر، لكنها كانت تحمل كيساً بلاستيكياً أسوداً، فطلب منها الإطلاع على ما بداخله إلا أنها رفضت.

وأكمل السائق في التفاصيل التي رفعها للشركة عقب تعرضه للغرامة بسبب شكوى السيدة، أنه شك في أمر السيدة بعد رفضها طلب السائق معلقة بأنها ” حلة محشي ” ، لذلك التزم بقواعد الشركة ورفض الرحلة بعد شكه في أنها ممنوعات.

منا جانبها، ردت الشركة بأنها مخصصة لنقل الركاب وليس البضائع أو الأغراض، قائلة:” أوبر لا تنقل المحشي ” .