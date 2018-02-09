هوشة عائلية في مدرجات ديربي العاصمة تنتهى لأجل عين تكرم مدينة!

نايف السالم(صدى):

دب خلاف بين زوج وزوجته في أثناء حضورهما لديربي العاصمة ما بين الزوج الذي كان يحمل شعار الهلال وزوجته التي تحمل شعار النصر وذلك بعد رفض أجهزة الأمن التي تنظم دخول الجماهير دخولهما معا وهما يحملان شعارين مختلفين.

وبحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” أمام رفض أجهزة الأمن اختلف الزوجان أمام رجال الأمن وكل طرف منهم أصر على موقفه؛ قبل أن يتنازل الزوج ويتخلى عن شعار فريقه والدخول للمدرج النصراوي إرضاء لزوجته.