مفتي مصر الأسبق وطلبة مدارس يزورون جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب

واس(صدى):

زار مفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، جناح المملكة العربية السعودية المشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 49.

وأبدى الدكتور واصل إعجابه بما تميز به الجناح السعودي من تنظيم وترتيب وتنوع ، إضافة إلى تعدد المشاركات في جميع أنواع المعرفة والعلوم المختلفة.

وأعرب عن سعادته بزيارة الجناح الذي يعد واجهة مشرفه للمملكة والعالم العربي والإسلامي، مشيراً إلى أن ما شاهده في المعرض يؤكد ريادة المملكة في العالم الإسلامي و الدعوة إلي الله تعالى وخدمة الإسلام والمسلمين .

وأشاد بالإصدارات الموجودة عن حياة النبي صلي الله عليه وسلم في مكة والمدينة وكل ما يتعلق بالسيرة النبوية وغيرها من الإصدارات والكتب التي تشرح وتعرف بالإسلام وغيرها من العلوم المختلفة التي توضح وتبرز نهضة المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات .

وشارك مفتي الديار المصرية الأسبق خلال زيارته للجناح في حياكة جزء من كسوة الكعبة المشرفة.

كما زار طلاب مدرسة ” الجيل الجديدة ” الدولية جناح المملكة العربية السعودية المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 49 بدعوة من إدارة الجناح، حيث اطلعوا على ما يحتويه الجناح من إصدارات وكتب قيمة .

وقدم مدير جناح المملكة عمر عبد العزيز الرشيد شرحاً للطلاب عن الجهات المشاركة والفعاليات المصاحبة للجناح، مشيراً إلى أن هناك 24 جهة حكومية و22 جهة خاصة تشارك بآلاف من العناوين وأمهات الكتب، إضافة إلى الصالون الثقافي الذي استضاف عدداً من الرموز الثقافية، وركن للطفل ومسابقات للكبار والصغار، وعدد من المشروعات الاقتصادية السعودية المشاركة في المعرض.

ونال الركن الخاص بـ ” حياكة كسوة الكعبة المشرفة ” داخل جناح الرئاسة العامة لشئون الحرمين، إعجاب الطلاب الذين حرصوا على مشاهدة الكسوة أثناء حياكتها وتطريزها، والاستماع إلى شرح موجز حول المراحل التي تمر بها حتى تصل إلى شكلها النهائي، وعبروا عن سعادتهم بطريقة حياكة الكعبة المشرفة التي تعكس مهارة الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة على هذه الصناعة المميزة، كما تعرفوا على المخطوطات القديمة وصور من بئر زمزم.

وقاموا الطلاب بزيارة جناح السيرة النبوية واستمعوا لشرح عنها وعن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، واطلعوا على مجسم مفصل عن التوسعات الخاصة بالحرم المكي، والتقطت لهم صور فوتوغرافية كبيرة للحرمين الشريفين كهدايا تذكارية، واختتم الطلاب بزيارة لركن الطفل وتم عمل مسابقات وتقديم هدايا قيمة لهم.

