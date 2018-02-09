رئيس مجلس الشورى: البرلمان العربي سيصدر وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور عبدالله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحرص على تطوير منظومة متكاملة للعمل العربي المشترك.

وصرَّح ” آل الشيخ ” بأن المؤتمر الثالث لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المقرر عقد غداً السبت، سيصدر وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسيتم رفعها لمجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه 29 القادم على مستوى القمة.

كما أشاد بجهود البرلمان العربي برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي في توحيد الصف البرلماني العربي، مؤكداً أنه منبر يعكس ودية العلاقات العربية.