توطين أكثر من 40 وظيفة في محافظة الداير بني مالك

تركي السالم(صدى):

تواصل لجنة التوطين بمحافظة الداير بني مالك جولاتها المكثفة الميدانية بهدف رصد وحصر المحلات المستهدفة من التوطين وإشعارهم بذلك والتأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف في المهن المقصورة على السعوديين، وذلك بمتابعة وإشراف محافظة الداير بني مالك عبدالله حمدي .

وحققت اللجنة نتائج مميزة في وقت قصير من انطلاق أعمالها من خلال توظيف أكثر 40 شابا بعد أيام من بدء حملة التوطين بالمحافظة بناء على القرارات الصادرة بتوطين قطاعات العمل المختلفة.

وتضم لجنة التوطين في عضويتها أعضاء من محافظة الداير بني مالك وفرع مكتب العمل والبلدية وفرع التجارة .