أول تعليق للرئيس السيسي على العمليات العسكرية في سيناء

القاهرة(صدى):

أكد فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يتابع بفخر بطولات أبنائه من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة.

وقال الرئيس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة .. ودائماً تحيا مصر ” .

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد أصدرت بيانا صباح اليوم، أكدت فيه قيام القوات المسلحة والشرطة برفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الإستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية.