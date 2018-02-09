5 أسباب تُفشل العلاقة الزوجية

متابعات(صدى):

صحة العلاقة الزوجية، تكمن في المودة والرحمة التي أمرنا الله ” تعالى ” بها، ولكن عادة ما يقع الأزواج في أخطاء قد تضر بهذه العلاقة، وتعريضها للخطر تحت مسمى ” عدم التفاهم ” .

ويعتبر النقد السلبي من تلك الأخطاء التي يقع فيها الأزواج، ويمكن علاجه بالبحث عن السمات الإيجابية والحديث عنها، وكذلك فرض الرأي دون المستمر من جانب واحد، فلابد أن تتخذ القرارات بالنقاش والإقناع.

كما يعد عدم احترام أحد الطرفين للآخر، من هذه العوامل التي تفقد الثقة في الطرف الآخر، فيجب حفظ الحقوق والواجبات، وأيضاً انشغال أحد الطرفين عن الآخر من أبرز أسباب البعد الذي يؤدي إلى نتائج سلبية، وأخيراً استخدام تعبيرات سيئة أو بذيئة خاصة من الأزواج للزوجات.