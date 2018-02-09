حكاية غريبة لمتضرر مع إحدى وكالات السيارات

علي القحطاني (صدى):

أوضح عبدالله محفوظ، متضرر من إحدى وكالات السيارات، أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن يلجأ إليها هي وزارة التجارة، وعندما توجه لها بالشكوى كل ما فعلته، هو وقف ترخيص الوكالة ولم تعطه حقه أو تلزم الوكالة بتعويضه.

وأضاف ” محفوظ ” خلال حواره في برنامج ” يا هلا ” : ” طلبت سيارة دفع رباعي من إحدى الوكالات، وفوجئت بعد استلامها أنها دفع ثنائي، وكل ما فعلته الشركة أن أعطتني خصم 50%، على الإكسسوارات التي أخذتها منهم أدت إلى التماس في السيارة.

وجاء هذا الحديث، على خلفية سؤال طرحه برنامج ” يا هلا ” على شاشة روتانا خليجية، مساء الخميس، حيث ناقش حكاية غريبة وقعت لمتضرر مع إحدى وكالات السيارات.