ما لا تعرفه عن شقيقة ديكتاتور كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

وصلت ” كيم يو جونغ ” شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وصلت اليوم الجمعة، لكوريا الجنوبية، لتكون أول فرد من العائلة الحاكمة في ” بيونغ يانغ ” ، لذا سنستعرض بعض المعلومات حول ” كيم يو جونغ ” .

” كيم يو ” هي أول عضو في الأسرة الكورية الحاكمة، يزور الجنوب منذ هدنة 1953، في حين يترأس كيم يونغ نام وفد الشمال إلى الألعاب الأولمبية الشتوية، وقد تعزز دورها عندما جرت ترقيتها إلى المكتب السياسي للحزب الحاكم.

وذهبت شقيقة زعيم كوريا الشمالية؛ لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستُعقد في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة القادم، وفقًا لما ذكره وزراء في ” سول ” ، حيث سيسير الرياضيون الكوريون تحت علم واحد، في مراسم الافتتاح، ويُنظر إلى مشاركة كوريا الشمالية، في دورة الألعاب الأولمبية على أنها ذوبان للجليد في العلاقات الثنائية.

وفي ذات السياق، يرى بعض الخبراء أنه من غير المرجح، أن يكون لذلك أي تأثير في الطموحات النووية لكوريا الشمالي.

يُذكر أن الطائرة التي تقل ” كيم يو جونغ ” ، هبطت في مطار ” أنشيون ” قرب العاصمة سول، وكتب عليها ” جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ” .

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