وظائف خالية بمجال التسويق في الرياض
أعلنت إحدى الشركات بالعاصمة الرياض، عن احتياجها لتوظيف مسوقين من الرجال والنساء، وذلك طبقاً للشروط التالية:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– العمل ميداني.
– أن يكون المتقدم صاحب خبرة ممتازة في التسويق.
– أن يكون على دراية تامة بمدينة الرياض.
– أن يكون صاحب وسيلة نقل.
– التحدث باللغة الإنجليزية.
– يتم تحديد الراتب بعد المقابلة.
فيما يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .
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