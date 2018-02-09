وظائف خالية بمجال التسويق في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات بالعاصمة الرياض، عن احتياجها لتوظيف مسوقين من الرجال والنساء، وذلك طبقاً للشروط التالية:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– العمل ميداني.

– أن يكون المتقدم صاحب خبرة ممتازة في التسويق.

– أن يكون على دراية تامة بمدينة الرياض.

– أن يكون صاحب وسيلة نقل.

– التحدث باللغة الإنجليزية.

– يتم تحديد الراتب بعد المقابلة.

فيما يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .