مشكلة تراكم الملابس في الخزانة ونصائح للتنظيم الجيد

نورة الشهري (صدى):

تتزايد قطع الملابس للفرد بشكل مستمر، ما يجعله بحاجة إلى مساحة إضافية في خزانته لوضع القطع الجديدة، ويضطر الكثير إلى الاستغناء عن قطع أخرى أو شراء خزانة جديدة.

ولكن يمكن للفرد توفير مساحات للتخزين في الخزانة دون الحاجة إلى الاستغناء عن قطع سابقة أو شراء جديدة، وذلك من خلال عدة نصائح، أولها: إضافة مساحات للعلاقات أي إضافة حامل معدني أو خشبي مزدوج في الخزانة، يمكن تعليق كمية كبيرة من الملابس عليه.

وكذلك من خلال تركيب رفوف جديدة في الخزانة إذا كانت هناك مساحات فارغة، و تنظيم الأحذية، وتصنيف الملابس في رفوف خاصة، وكذلك تنظيم قطع المجوهرات باستخدام علاقات أو صناديق خاصة، وينصح بوضع الحلي التي تستخدم دوماً في متناول اليد، وتخزين الأخرى في صناديق داخلية.

كما يمكن التوفير من خلال إضافة خطافات على جدران الخزانة الداخلية للحصول على المزيد من خيارات التعليق، وأيضاً استخدام الحاويات البلاستيكية لتنظيم وتخزين قطع الملابس داخل الخزانة، وكذلك تخصيص مساحة للملابس المتسخة.

وإضافة مرآة على الخزانة من الداخل أو الخارج، وأخيراً التخلص من الملابس القديمة التي يمكن الاستغناء عنها.