بالفيديو.. الزعاق يشرح علاقة الرياح بالعشاء
شرح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الفرق بين الرياح الشمالية والجنوبية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عليها مصطلح ” تعشى ” ؛ نظراً لكونها تنشط في فترات النهار وتهدأ في الماء لذلك تمكنهم من إيقاد النار وصنع العشاء.
وأوضح أن الرياح الجنوبية، أطلق عليها مصطلح ” لا تعشي ” لكونها غير مستقرة وتأتي من اليمين إلى اليسار والعكس، كما أنها تنشط طوال الليل لذلك لا تمنحهم فرصة إيقاد النار والصنع العشاء.
ماذا يقصد أهالينا في قولهم عن الرياح بأنها تعشي pic.twitter.com/xRtTheAsey
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 8, 2018
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