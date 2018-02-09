بالفيديو.. الزعاق يشرح علاقة الرياح بالعشاء

حمود العنزي (صدى):

شرح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الفرق بين الرياح الشمالية والجنوبية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عليها مصطلح ” تعشى ” ؛ نظراً لكونها تنشط في فترات النهار وتهدأ في الماء لذلك تمكنهم من إيقاد النار وصنع العشاء.

وأوضح أن الرياح الجنوبية، أطلق عليها مصطلح ” لا تعشي ” لكونها غير مستقرة وتأتي من اليمين إلى اليسار والعكس، كما أنها تنشط طوال الليل لذلك لا تمنحهم فرصة إيقاد النار والصنع العشاء.