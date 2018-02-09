الطيران المصري يستهدف أوكار وبؤر إرهابية في شمال سيناء

القاهرة(صدى):

استهدف طيران الجيش المصري، منذ قليل، عدد من أوكار الإرهابيين في شمال سيناء؛ عقب إعلان تنفيذ خطة مجابهة شاملة لمحاربة الإرهاب في مناطق مختلفة في مصر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، في البيان رقم 2 للقوات المسلحة عن ” العملية الشاملة 2018 ” ، إن الجيش استهدف بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة التي تستخدمها العناصر الإرهابية ضد قوات إنفاذ القانون.

وأضاف ” الرفاعي ” إنه هناك تأمين على المسرح البحري لقطع خطوط الإمداد على العناصر الإرهابية، بجانب تشديد قوات حرس الحدود والشرطة إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية والمجرى الملاحي.