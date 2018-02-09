جامعة ” ليدز ” البريطانية تبحث أوجه التعاون في البرامج العلمية والأكاديمية مع جامعة جدة

واس(صدى):

بحث وفد من جامعة ” ليدز ” البريطانية في زيارة لجامعة جدة, أوجه التعاون بين الجامعتين في مجالات البرامج العلمية والأكاديمية والدراسات العليا.

واطلع الوفد البريطاني خلال اجتماع موسع عقده وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف, بحضور عدد من عمداء الجامعة وقيادتها ، على إنجازات جامعة جدة وبرامجها ورؤيتها وتطلعاتها , وبحث أوجه التعاون بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا والبرامج المشتركة , علاوة على بحث الاستفادة من الإمكانيات الأكاديمية والبشرية المتاحة لدى الطرفين.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تقديم مقترح تعاون بين الجامعتين سوف يتم مناقشته مع الأطراف والجهات المعنية.